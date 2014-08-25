В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего убийством соседу

Перед этим мужчина угрожал соседу молотком.

В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы и сотрудники полиции задержали мужчины, угрожавшего убийством соседу. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

По данным правоохранителей, соседи распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин сказал своему оппоненту, что ударит его молотком. Петербуржец не стал ждать, пока перейдёт от слов к действию и обратился в полицию.

Незамедлительно прибывшие по данному адресу сотрудники Росгвардии и полиции задержали правонарушителя, тем самым не допустив возможных более серьезных последствий происшествия.

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Фото: Piter.tv