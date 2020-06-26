Неизвестный ранил пенсионера ножом на Муринской дороге

Мужчина находится в тяжёлом состоянии. Приметы нападавшего он не запомнил.

Утром воскресенья, 6 ноября, в экстренные службы поступило сообщение от 59-летнего мужчины. Как выяснилось, накануне вечером неизвестный ударил его ножом у одного из домов по Муринской дороге. Об этом стало известно Piter.TV.

Пенсионера обнаружили в его квартире. По его словам, нападение случилось примерно в 23:00 в ходе внезапно возникшей ссоры. Жена пострадавшего отметила, что не знает, при каких обстоятельствах её супруг получил ранение. Приметы нападавшего он не запомнил.

Мужчину доставили в больницу с колото-резаной проникающей раной брюшной полости, острой тонкокишечной непроходимостью, в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Сясьстрое рецидивист подозревается в убийстве соседа по коммуналке.

Фото: Piter.TV