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Полицейские задержали мигранта, обокравшего на Смоленском кладбище двух старушек
Сегодня, 12:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали мигранта, обокравшего на Смоленском кладбище двух старушек

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Полиция Василеостровского района задержала мигранта, обокравшего на Смоленском кладбище двух старушек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 июля обратилась 84-летняя пенсионерка. У неё на Смоленском кладбище украли сумку, в которой находились 5 тысяч рублей, документы, телефон и ключи от квартиры.

Аналогичное заявление поступило в полицию на следующий день от 85-летней пенсионерки. В похищенной у нее сумке были документы и 1 700 рублей.

По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

У дома 42 по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении обоих краж сотрудники полиции задержали 33-летнего гражданина Узбекистана.

Фото: МВД; Piter.tv

Теги: кража, мигрант, смоленское кладбище
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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