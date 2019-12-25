Полицейские задержали мигранта, обокравшего на Смоленском кладбище двух старушек

Полиция Василеостровского района задержала мигранта, обокравшего на Смоленском кладбище двух старушек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 июля обратилась 84-летняя пенсионерка. У неё на Смоленском кладбище украли сумку, в которой находились 5 тысяч рублей, документы, телефон и ключи от квартиры.

Аналогичное заявление поступило в полицию на следующий день от 85-летней пенсионерки. В похищенной у нее сумке были документы и 1 700 рублей.

По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

У дома 42 по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении обоих краж сотрудники полиции задержали 33-летнего гражданина Узбекистана.

Фото: МВД; Piter.tv