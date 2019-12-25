В ДНР петербургские полицейские задержали еще одну участницу группы серийных интернет-мошенников

Восемь активных участников группы были задержаны петербургскими оперативниками в июне 2024 года.

Петербургские полицейские задержали еще одного участника группы серийных интернет-мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Петербургскими полицейскими 26 ноября во время командировки в ДНР была задержана 24-летняя местная жительница, подозреваемая в серийном интернет-мошенничестве в составе организованной группы.

Как сообщалось ранее, 8 активных участников группы были задержаны петербургскими оперативниками в июне 2024 года. Группа действовала с начала 2022 года. Они создавали сайты, на которых предлагали гражданам приобрести компьютерную, бытовую или строительную технику по привлекательным ценам. За это требовали полную предоплату. После поступления денег на счета аферистов общение с клиентами прекращалось. За все время криминальной деятельности фигуранты создали более 150 сайтов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Шестерым фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а еще двоим – в виде подписки о невыезде.

Теперь полицейские вышли на след еще одной соучастницы. Она принимала участие в обмане, как минимум, одной жительницы Петербурга. В квартире подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, ноутбук и 3 банковские карты.

Женщина доставлена в Петербург и задержана.

Фото: Piter.tv