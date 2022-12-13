У отеля в Подъездном переулке пьяный хулиган повредил капот и оторвал зеркало у двух автомобилей Mercedes

Сумма ущерба составила около 200 000 рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Адмиралтейском районе Петербурга росгвардейцы задержали хулигана, громившего припаркованные у отеля автомобили. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Нетрезвый мужчина ночью 22 марта прошел на территорию стоянки около гостиницы в Подъездном переулке, где из хулиганских побуждений повредил капот автомобиля Mercedes-Benz, а также оторвал зеркала заднего вида и разбил лобовое стекло у еще одной иномарки Mercedes-Benz S-Class S500. Встревоженный шумом персонал отеля сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Через две минуты прибывшие росгвардейцы задержали на месте происшествия нетрезвого гражданина одной из среднеазиатских республик. Сумма ущерба составила около 200 000 рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, размахивавшего ножом в парадной дома.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны