Росгвардейцы задержали петербуржца, размахивавшего ножом в парадной дома

Правоохранителей вызвали очевидцы конфликта.

В Кировском районе Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, размахивавшего ножом в парадной дома. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Около восьми часов вечера 8 марта росгвардейцы задержали петербуржца, угрожавшего ножом мужчине в парадной жилого дома на улице Стойкости. Правоохранителей вызвали очевидцы конфликта.

Росгвардейцы доставили правонарушителя в 8 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину под наркотиками, который бросался на машины на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.tv