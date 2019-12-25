Эксперт: бронировать дома в Ленобласти на новогодние праздники надо было летом

При этом еще есть немного времени, чтобы выбрать неплохие варианты.

Но Нового года осталось чуть больше двух месяцев, поэтому многие петербуржцы начинают задумываться, где праздновать наступление 2022 года. Многие стараются снять на этот период домик в Ленобласти. Президент Ассоциации риэлторов Петербурга и области Игорь Горский рассказал "Невским Новостям", можно ли ещё забронировать коттедж на праздничные дни.

По словам эксперта, предложений на рынке ещё достаточно, но самые выгодные предложения были летом (в июне). При этом Горский отметил, что отложить выбор новогоднего домика еще можно, но не до декабря. К последнему месяцу 2021 года в разы вырастет не только спрос, но и цена.

Также эксперт подчеркнул, что спрос на загородные дома очень высокий из-за того, что многие россияне не могут поехать за границу из-за закрытых границ.

Ранее стало известно, что в этом году на Дворцовой площади снова появится живая ель.

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