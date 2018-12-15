Благодаря прокуратуре заблокируют сайт-двойник Эрмитажа

На ресурсе продавались билеты на мероприятия учреждения по завышенной цене.

По требованию прокуратуры Центрального района Петербурга заблокируют сайт-двойник Государственного Эрмитажа. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 10 июня.

Реализация билетов на мероприятия учреждения осуществляется на официальном сайте. Вместе с тем в интернете обнаружили сайт, который не имеет отношения к Эрмитажу. Злоумышленники без оформления правоотношений и получения согласия размещают на ресурсе информацию о продаже "официальных" билетов по завышенным ценам. А еще покупка билетов не обеспечивается в дальнейшем реальными услугами.

Прокурор района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании сведений, размещенных на указанном сайте, запрещенными к распространению в РФ. Требования удовлетворены.

Ранее на Piter.TV: по поручению прокуратуры Петербурга заблокировали пять сайтов по незаконной продаже сим-карт.

Фото: Piter.TV