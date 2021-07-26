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По поручению прокуратуры Петербурга заблокировали пять сайтов по незаконной продаже сим-карт
Сегодня, 15:35
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По поручению прокуратуры Петербурга заблокировали пять сайтов по незаконной продаже сим-карт

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По закону продажа карт таким образом невозможна.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга выявила пять сайтов, на которых были предложения о покупке сим-карт различных операторов мобильной связи без предоставления паспорта и оформления договора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

Доступ к ресурсам являлся свободным для всех пользователей. По закону продажа карт таким образом невозможна: они могут стать орудием в руках мошенников для звонков потенциальным жертвам. 

Прокурор района обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на пяти ресурсах, запрещенной к распространению на территории РФ. Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован. 

Ранее мы рассказывали о том, что блокаднице оформили первую группу инвалидности благодаря прокуратуре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: блокировка сайта, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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