По поручению прокуратуры Петербурга заблокировали пять сайтов по незаконной продаже сим-карт

По закону продажа карт таким образом невозможна.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга выявила пять сайтов, на которых были предложения о покупке сим-карт различных операторов мобильной связи без предоставления паспорта и оформления договора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Доступ к ресурсам являлся свободным для всех пользователей. По закону продажа карт таким образом невозможна: они могут стать орудием в руках мошенников для звонков потенциальным жертвам.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на пяти ресурсах, запрещенной к распространению на территории РФ. Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.

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Фото: Piter.TV