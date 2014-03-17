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Блокаднице оформили первую группу инвалидности благодаря прокуратуре Петербурга
Сегодня, 9:27
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Блокаднице оформили первую группу инвалидности благодаря прокуратуре Петербурга

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Работники поликлиники долго не направляли пожилую женщину в больницу для прохождения врачебной комиссии.

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении и социальном обслуживании. Жительница блокадного Ленинграда, страдающая тяжелым заболеванием, нуждалась в прохождении экспертизы в целях усиления группы инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации, рассказали в надзорном ведомстве 3 июня. 

Работники поликлиники долго не направляли пожилую женщину в больницу для прохождения врачебной комиссии. Прокурор Колпинского района внес в адрес главного врача медицинского учреждения представление об устранении нарушений. Теперь блокаднице присвоена первая группа инвалидности.

Ранее мы сообщили о том, что покрытие на детской площадке на Гаванской улице отремонтируют после вмешательства прокуратуры Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпинский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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