Блокаднице оформили первую группу инвалидности благодаря прокуратуре Петербурга

Работники поликлиники долго не направляли пожилую женщину в больницу для прохождения врачебной комиссии.

Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении и социальном обслуживании. Жительница блокадного Ленинграда, страдающая тяжелым заболеванием, нуждалась в прохождении экспертизы в целях усиления группы инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации, рассказали в надзорном ведомстве 3 июня.

Работники поликлиники долго не направляли пожилую женщину в больницу для прохождения врачебной комиссии. Прокурор Колпинского района внес в адрес главного врача медицинского учреждения представление об устранении нарушений. Теперь блокаднице присвоена первая группа инвалидности.

Ранее мы сообщили о том, что покрытие на детской площадке на Гаванской улице отремонтируют после вмешательства прокуратуры Петербурга.

Фото: Piter.TV