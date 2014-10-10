Забег "Звездная эстафета" в честь Дня Победы перекроет центр Петербурга

Ограничения коснутся автомобилей с вечера 1 мая в 20:30 и продлятся до 20:00 следующего дня.

Жителей и гостей северной столицы уведомляют о временных изменениях в движении автотранспорта, связанных с проведением спортивно-патриотического события. Информация предоставлена СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Ограничения коснутся автомобилей с вечера 1 мая в 20:30 и продлятся до 20:00 следующего дня. Запрет вводится на передвижение транспорта по следующим участкам центра города:

Дворцовая площадь,

участок улицы Миллионная от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки,

проезжая зона вдоль строений №4 и №6–8 по Дворцовому проспекту.

Мероприятие представляет собой легкоатлетическую эстафету "Звёздная эстафета", посвящённую празднованию Дня Победы. Оно пройдёт в центральных районах Петербурга в первых числах мая.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе приводят в порядок стелу, посвящённую подвигу бойцов Ораниенбаумского пятачка.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга