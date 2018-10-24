Видео из Японии:: Бегунья сломала ногу, но смогла доползти до финиша

В сети опубликованы кадры, как отважная и стойкая девушка с окровавленными ногами доползает до финиша.

Японская бегунья во время марафонской эстафеты доползла на четвереньках до финиша со сломанной ногой.

Инцидент произошел на спортивных состязаниях в префектуре Фукуока на соревнованиях по бегу, которые представляют собой марафонскую эстафету. Когда девушка пробежала уже несколько километров, она упала и сломала ногу за 200 метров до финиша. Девушка отказалась сходить с дистанции, чтобы не подвести свою команду.

Превозмогая боль, спортсменка доползла до финиша на четвереньках. И только когда она передала флажок соратнице по команде, девушка остановилась. Ее срочно госпитализировали в больницу. На опубликованных кадрах видео видно, что у девушки течет кровь, а на коленях практически черные синяки.

Как выяснилось позднее, ее отвага была напрасной, команду убрали с соревнований.

Видео: YouTube