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Вчера, 13:41
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Видео из Японии:: Бегунья сломала ногу, но смогла доползти до финиша

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В сети опубликованы кадры, как отважная и стойкая девушка с окровавленными ногами доползает до финиша.

Японская бегунья во время марафонской эстафеты доползла на четвереньках до финиша со сломанной ногой.

Инцидент произошел на спортивных состязаниях в префектуре Фукуока на соревнованиях по бегу, которые представляют собой марафонскую эстафету. Когда девушка пробежала уже несколько километров, она упала и сломала ногу за 200 метров до финиша. Девушка отказалась сходить с дистанции, чтобы не подвести свою команду.

Превозмогая боль, спортсменка доползла до финиша на четвереньках. И только когда она передала флажок соратнице по команде, девушка остановилась. Ее срочно госпитализировали в больницу. На опубликованных кадрах видео видно, что у девушки течет кровь, а на коленях практически черные синяки.

Как выяснилось позднее, ее отвага была напрасной, команду убрали с соревнований.

Видео: YouTube

Теги: в мире , допролзла со сломанной ногой , жесть , спорт , спортивный характер , японская спортсменка
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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