В Петербурге пенсионер взял в кредит 9 млн рублей и перевёл их мошенникам

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Житель Кировского района Петербурга взял многомиллионные кредиты, и все деньги перевёл мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 69-летнего пострадавшего, с 17 по 30 ноября ему звонили на мобильный телефон и в мессенджере неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального Банка России. Они убедили петербуржца в различных банках оформить потребительские кредиты в общей сумме 9 403 000 рублей. Все деньги мужчина перевёл на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Петербурге был задержан мошенник, который обманул трёх пенсионеров.

Фото: Piter.tv