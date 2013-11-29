В парке "Сосновка" хлопок напугал отдыхающих

На Лиственной улице разорвало бетонную урну.

В субботу утром петербуржцев напугал хлопок в парке "Сосновка". По информации Piter.tv, никто не пострадал.

На Лиственной улице разорвало бетонную урну. На место случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили металлическую вставку и куски бетона. Взрывных устройств и веществ на месте не нашли.

На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают хулигана, который напугал отдыхающих в парке людей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv