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В парке "Сосновка" хлопок напугал отдыхающих
Сегодня, 12:06
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В парке "Сосновка" хлопок напугал отдыхающих

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На Лиственной улице разорвало бетонную урну.

В субботу утром петербуржцев напугал хлопок в парке "Сосновка". По информации Piter.tv, никто не пострадал. 

На Лиственной улице разорвало бетонную урну. На место случившегося прибыла  следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили металлическую вставку и куски бетона. Взрывных устройств и веществ на месте не нашли.

На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают хулигана, который напугал отдыхающих в парке людей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv:  в Пушкине неравнодушный банковский сотрудник спас пенсионерку от мошенников.

Фото: Piter.tv

Теги: взорвали урну, взрыв в сосновке, мвд, парк сосновка, полиция, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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