В парке "Сосновка" хлопок напугал отдыхающих

В субботу утром петербуржцев напугал хлопок в парке "Сосновка". По информации Piter.tv, никто не пострадал.
На Лиственной улице разорвало бетонную урну. На место случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили металлическую вставку и куски бетона. Взрывных устройств и веществ на месте не нашли.
На данный момент стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают хулигана, который напугал отдыхающих в парке людей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Пушкине неравнодушный банковский сотрудник спас пенсионерку от мошенников.
Фото: Piter.tv
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