Как это было: Момент взрыва в Болонье записала камера наблюдения

Из-за взрыва бензова после ДТП пострадали около 100 человек, по меньшей мере один человек погиб.

Накануне днем, 6 августа, возле аэропорта в Болонье произошел мощный взрыв, из-за которого пострадали около 100 человек.

Момент ДТП и взрыва попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видео видно, что в средней части эстакады машины стоят в пробке, это в основном грузовые автомобили. Грузовик с цистерной по каким-то причинам не притормаживает и врезается в стоящий впереди грузовик, который от удара вылетает на ограждение. Бензовоз загорается, начинают гореть и рядом стоящие машины. Спустя недолгое время происходит мощный взрыв, по всей видимости, это взорвалась сама цистерна с горючим.

На данный момент местные СМИ сообщают, что при взрыве и ДТП пострадало около 100 человек. У большинства серьезные ожоги. По меньшей мере один человек погиб. Эстакада серьезно пострадала от взрыва.

Видео: Twitter/@Salvatore_1991