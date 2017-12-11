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В Нью-Йорке прогремел взрыв на автобусной станции: фото и видео

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В центре Нью-Йорка на автобусной станции прогремел взрыв. Полиция проверяет ситуацию. В городе эвакуируют метро.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что в понедельник, 11 декабря, прогремел взрыв "неизвестного происхождения" на на пересечении 42-ой улицы и 8-го авеню на Манхеттене. Из-за инцидента эвакуируют ветки A, C и E метрополитена. Полиция выясняет подробности.

В Нью-Йорке прогремел взрыв на автобусной станции: фото и видео

Официальных данных о пострадавших пока нет. По неподтвержденной информации, несколько человек получили ранения. Источники сообщают местным СМИ, что сдетонировала самодельная бомба. Также по сообщениям телеканала АВС, полиция задержала одного человека. 

Взрыв прогремел в автобусном терминале Port Authority. Он крупнейший в США. Обслуживает больше 65 миллионов человек в год.

взрыв в нью йорке

Фото: Twitter / Robert Spencer‏, F_Desouche

Видео: Twitter / Pueblaonline

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Категории: Мировые новости Происшествия

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