В Нью-Йорке прогремел взрыв на автобусной станции: фото и видео

В центре Нью-Йорка на автобусной станции прогремел взрыв. Полиция проверяет ситуацию. В городе эвакуируют метро.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что в понедельник, 11 декабря, прогремел взрыв "неизвестного происхождения" на на пересечении 42-ой улицы и 8-го авеню на Манхеттене. Из-за инцидента эвакуируют ветки A, C и E метрополитена. Полиция выясняет подробности.

Официальных данных о пострадавших пока нет. По неподтвержденной информации, несколько человек получили ранения. Источники сообщают местным СМИ, что сдетонировала самодельная бомба. Также по сообщениям телеканала АВС, полиция задержала одного человека.

Взрыв прогремел в автобусном терминале Port Authority. Он крупнейший в США. Обслуживает больше 65 миллионов человек в год.

Фото: Twitter / Robert Spencer‏, F_Desouche

Видео: Twitter / Pueblaonline