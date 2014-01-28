Открылся новый корпус школы № 142 в ЖК "Северная долина"

В здании площадью 18 тысяч квадратных метров созданы все условия для комфортного обучения.

В ЖК "Северная долина" на Толубеевском проезде начал работу новый корпус школы № 142. Современное образовательное учреждение построено в рамках концессионного соглашения между инвестором, городскими властями и Газпромбанком при софинансировании из федерального бюджета. Первых учеников школа приняла 1 апреля 2025 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

В здании площадью 18 тысяч квадратных метров созданы все условия для комфортного обучения. Классы оснащены интерактивными панелями, в лабораториях установлено оборудование для практических занятий. В школе есть два бассейна, спортивные и хореографические залы. Кроме того, здесь открыт планетарий для изучения астрономии, а также мастерские, где ученики смогут осваивать основы строительных и инженерных профессий.

Проект был реализован при поддержке городской администрации, а контроль за строительством осуществляли специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами". В конце 2024 года школа была введена в эксплуатацию, и уже в апреле 2025-го примет первых учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"