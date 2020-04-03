Должник встретил газовщиков с заряженным ружьем в Парголово

Петербуржец заявил, что "его имуществу угрожает опасность".

В Парголово должник по газу не пустил сотрудников в свой дом, угрожая им заряженным ружьем. У мужчины долг в размере 400 тыс. рублей, пишет 6 июня "Бриф24".

По информации источника, владелец охотничьего ружья выехал из гаража на автомобиле, достал оружие, перезарядил и встал под окнами. Петербуржец заявил, что "его имуществу угрожает опасность".

Газовщики вызвали полицейских, после прибытия наряда неадекват не сопротивлялся задержанию. Мужчину увезли на патрульной машине.

Ранее мы сообщили о том, что в лесу в Приозерском районе Ленобласти нашли оружие и боеприпасы. Были изъяты мишень, автомат Калашникова с оптическим прицелом, пистолет П-96 и 27 патронов различного калибра. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Фото: Piter.TV