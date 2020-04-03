  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Должник встретил газовщиков с заряженным ружьем в Парголово
Сегодня, 15:26
193
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Должник встретил газовщиков с заряженным ружьем в Парголово

0 0

Петербуржец заявил, что "его имуществу угрожает опасность".

В Парголово должник по газу не пустил сотрудников в свой дом, угрожая им заряженным ружьем. У мужчины долг в размере 400 тыс. рублей, пишет 6 июня "Бриф24"

По информации источника, владелец охотничьего ружья выехал из гаража на автомобиле, достал оружие, перезарядил и встал под окнами. Петербуржец заявил, что "его имуществу угрожает опасность". 

Газовщики вызвали полицейских, после прибытия наряда неадекват не сопротивлялся задержанию. Мужчину увезли на патрульной машине. 

Ранее мы сообщили о том, что в лесу в Приозерском районе Ленобласти нашли оружие и боеприпасы. Были изъяты мишень, автомат Калашникова с оптическим прицелом, пистолет П-96 и 27 патронов различного калибра. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: газ, парголово, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии