Летом в Петербурге стало заметно больше рыжих слизней

Для частных домовладельцев рекомендовано применять простейшие методы борьбы: сбор слизней руками (строго в перчатках) и установка ловушек с солевым раствором.

Этим летом в Петербурге резко увеличилось количество рыжих слизней, и эта проблема подтвердилась властями после многочисленных жалоб жителей. Причиной резкого роста популяции специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности называют чрезмерно влажную погоду и мягкие зимы, благоприятствующие сохранению жизнеспособности яиц слизней в земле.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилёв, направлявший запрос по этому поводу, поделился официальной позицией Комитета: специальных программ по борьбе со слизнями пока не разработано, а искусственное разведение хищных птиц для истребления признано нецелесообразным.

Для частных домовладельцев рекомендовано применять простейшие методы борьбы: сбор слизней руками (строго в перчатках) и установка ловушек с солевым раствором. Подобные способы считаются безопасными и действенными на начальной стадии распространения вредителей.

Кроме того, Комитет направил обращение в Министерство науки и высшего образования с целью изучения современных исследований в области контроля численности слизней. Рассматриваются биологические и химические методики борьбы, о результатах изысканий обещают информировать дополнительно.

Повышенная влажность и тёплые зимы создали идеальные условия для размножения слизней в регионе. Они наносят ущерб садовым культурам, уничтожая зелень растений, повреждая фрукты и корнеплоды, а также способны переносить болезни. Поэтому настоятельно рекомендуется пользоваться защитными средствами при сборе вредителей, пояснил Цивилёв.

Ранее мы сообщили о том, что борьба с сине-зелеными водорослями в петербургских водоемах продолжается.

Фото: Pixabay (носит иллюстративный характер)