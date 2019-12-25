В расселенном доме на Некрасова в Петербурге неизвестные вскрыли квартиры

В доме с аварийной стеной на Некрасова произошла серия взломов квартир.

В доме № 1 на улице Некрасова в Петербурге, часть которого ранее экстренно расселили из-за аварийной стены, неизвестные вскрыли квартиры. Об этом 7 октября рассказала владелица одной из квартир.

По ее словам, о случившемся жильцы узнали случайно. Вскрытыми оказались практически все квартиры на одном из этажей. В помещениях остались мебель и личные вещи прежних жильцов. При этом, как утверждает владелица, после проникновения в одной из квартир открыли воду. В результате произошло затопление помещения, где живут люди на четвертом этаже.

5 октября, по словам женщины, квартиры снова пытались вскрыть. Ее собственное жилье злоумышленники открыть не смогли: верхний замок был выломан, однако нижний остался цел. Владелица уже обратилась с заявлением в полицию.

Дом № 1 на Некрасова частично расселили 9 ноября 2025 года. Тогда жильцов срочно эвакуировали из-за аварийного состояния стены. Основанием для решения стало в том числе техническое заключение, подготовленное в 2024 году по заказу Жилкомсервиса № 1 Центрального района.

В тот же день 10 семей переселили в маневренный фонд. На сборы и выезд из квартир жильцам дали около 30 минут.

В апреле 2026 года Фонд капитального ремонта сообщал, что точные сроки восстановления аварийных зон дома пока не определены. Согласно планам фонда, в 2026 году должна быть разработана документация по аварийно-восстановительным работам. В 2027 году при наличии доступа к помещениям строительно-монтажные работы планируют включить в план ремонта.

После завершения противоаварийных работ соответствующие зоны дома должны стать безопасными для проживания. В краткосрочном плане ФКР на 2026 год предусмотрена разработка проектной документации для капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включая ремонт и замену лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

План на 2027 год предусматривает ремонт и замену лифтов, разработку документации для замены или восстановления отдельных элементов несущих конструкций из-за опасности их обрушения, а также проведение самих работ. Информация о взломах была направлена в пресс-службу администрации Центрального района Петербурга.

Ранее на Piter.TV: под досуговым центром в Аннино скрывался притон.

Фото: Piter.TV