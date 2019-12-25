В Кронштадте задержан местный житель, вскрывший лопатой пять платежных терминалов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 23 июля, около 09:42 оператор автомойки самообслуживания на Кронштадтском шоссе, 21 сообщил в полицию о хищении денег из платежных устройств. Прибывшие на место оперативники установили, что неизвестный вскрыл лопатой пять терминалов и похитил более 15 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря слаженным действиям уголовного розыска в тот же день был задержан 30-летний неработающий житель Кронштадта. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ, после чего он был помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе задержан подросток по подозрению в поджоге двух АЗС.

Фото: Piter.TV