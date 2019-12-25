Выезд из Кронштадта в направлении Горской закроют на два дня

С 23:00 19 мая до 6 утра 21 мая выезд будет закрыт.

Выезд из Кронштадта в направлении Горской закроют на два в связи с ремонтными работами. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района.

Так, с 23:00 19 мая до 6 утра 21 мая выезд будет закрыт. В пресс-службе уточнили, что работы будет вестись круглосуточно. Для автомобилистов будет доступен маршрут: Кронштадтское шоссе – улица Литке – Цитадельское шоссе – улица Гидростроителей – КЗС (КАД).

Ранее мы писали, что в Петербурге начался сезон ремонта дорог.

Фото: Piter.tv