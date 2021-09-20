Концертный сезон "Дома Радио" откроется в новом здании

Основной корпус на Итальянской улице находится в ремонте.

Новый концертный сезон коллектива musicAeterna будет открыт в Доме Беггровых, который находится на Невском проспекте, 62. Основное здание, расположенное на Итальянской улице, не будет использоваться музыкантами до окончания ремонтных работ.

Дом Беггровых будет "освящен" первым событием musicAeterna уже совсем скоро, 16-го ноября. Там намерены провести концерт-энигму, который будет вести дирижер и композитор Теодор Курентзис. Сразу после этого в новой временной резиденции "Дома Радио" пройдут показы проекта "Ночные бдения", посвященные французскому поэту Ивану Голлю.

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Фото: Википедия