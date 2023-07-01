В Петербурге врачи вернули подростку способность дышать после инсульта

До 12 лет подросток хорошо развивался, но потом стал часто испытывал головные боли, боли в ногах и усталость.

Петербургские врачи вернули подростку, который перенес инсульт, способность нормально дышать, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

"До 12 лет Кирилл из Астраханской области был активным, здоровым ребёнком. Однако в начале 2021 года состояние мальчика стало резко ухудшаться: появились жалобы на головные боли, боли в ногах и усталость, потом развилась неврологическая симптоматика. В детской областной больнице, куда госпитализировали ребёнка, у Кирилла произошёл инсульт. Из-за поражения головного мозга начались проблемы с дыханием и глотанием, решением которых стали трахеостома и гастростома. Тогда казалось, что это навсегда, но подросток смог удивить врачей" пресс-служба Педиатрического университета

В настоящее время школьник дышит самостоятельно. Более того, в 2024 году он успешно сдал ОГЭ. Сейчас подросток выбирает, продолжать ли ему учиться в школе или поступить в колледж.

Ранее Piter.TV сообщал, врачи Педиатрического университета извлекли пулю из руки ребенка.

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