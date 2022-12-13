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В Петербурге врач-рентгенолог перевела мошенникам почти 7 млн рублей
Сегодня, 8:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге врач-рентгенолог перевела мошенникам почти 7 млн рублей

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Ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Центробанка.

В Петербурге 77-летний врач-рентгенолог перевела мошенникам почти 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 1 декабря 2022 года ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, неизвестная убедила пенсионерку перевести несколькими трансакциями 6 608 800 рублей на указанные ею счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в  Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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