В Петербурге врач-рентгенолог перевела мошенникам почти 7 млн рублей

Ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Центробанка.

В Петербурге 77-летний врач-рентгенолог перевела мошенникам почти 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 1 декабря 2022 года ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, неизвестная убедила пенсионерку перевести несколькими трансакциями 6 608 800 рублей на указанные ею счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 14 млн рублей.

Фото: Piter.tv