Петербургский медик перевёл мошенникам более 13 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге медицинский работник доверился мошенникам и перевёл им более 13 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 4 сентября обратился 69-летний мужчина, работающий врачом. Он заявил, что в период с 28 августа по 1 сентября ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Под предлогом обеспечения сохранности безопасности денежных средств они убедили мужчину перевести на указанные счета 13 496 450 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пенсионерка перевела почти 7 млн рублей на "безопасные счета".

Фото: Piter.tv