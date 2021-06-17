Пенсионерка перевела почти 7 млн рублей на "безопасные счета"

Пенсионерка из Калининского района Петербурга перевела мошенникам почти 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 79-летней женщины, 26 июля ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что мошенники пытаются завладеть её денежными средствами, поэтому нужно перевести их на "безопасный счет". В период с 26 по 28 июля через различные банкоматы пенсионерка перевела на указанные счета 6 979 304 рубля.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее ещё одна пенсионерка оформила кредиты и перевела мошенникам более 4 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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