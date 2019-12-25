В Петербурге пенсионерка оформила кредиты и перевела мошенникам более 4 млн рублей

Следователем возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Петербурге 76-летняя пенсионерка доверилась мошенникам, взяла кредиты и перевела неизвестным более 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в период со 2 до 17 августа ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сотрудниками полиции. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, они убедили пенсионерку обналичить собственные денежные средства, оформить на свое имя потребительские кредиты и кредитные карты, после чего все средства (4 374 100 рублей) перевести на указанные счета.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее петербургский пенсионер перевёл "сотрудникам ЦБ" более 5 млн рублей.

Фото: Piter.tv