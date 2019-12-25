В Петербурге пенсионер перевёл "сотрудникам ЦБ" более 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Петербурге 75-летний пенсионер перевёл мошенникам несколькими платежами более 5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего пенсионера, в период с 9 по 11 августа ему звонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка. Они убедили пожилого мужчину несколькими платежами перевести через различные салоны связи 5 300 000 рублей на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Официальный представитель Банка России напоминает, что Центробанк не работает с физическими лицами и не звонит им. Сотрудники полиции также никогда не звонят, чтобы сообщить об утечке личных данных клиентов банков.

Ранее полиция задержала представительниц кочевого народа за серию краж у пожилых петербуржцев.

Фото: Piter.tv