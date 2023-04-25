Врач ожогового центра рассказал петербуржцам об опасности загара

Особенно важно избегать прямых солнечных лучей людям, принимающим препараты, повышающие чувствительность кожи.

Ведущий научный сотрудник, руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Зиновьев в интервью "Петербургскому дневнику" заявил, что длительное пребывание на солнце вредно для организма.

Он уточнил, что утверждение о том, что загар укрепляет иммунитет, является мифом, а выработка меланина — это защитная реакция организма.

В нашем регионе достаточно естественного солнечного света для выработки витамина D, поэтому нет необходимости специально загорать. Избыточная инсоляция не приносит никакой пользы. Это может вызвать рак кожи, нарушения функций сердечно-сосудистой и нервной систем, а также рост рубцов после травм.

Особенно важно избегать прямых солнечных лучей людям, принимающим препараты, повышающие чувствительность кожи. К ним относятся психотропные вещества, антидепрессанты и некоторые другие лекарства. Чувствительность кожи к солнцу также повышает алкоголь. Врач добавил, что если вы все-таки хотите провести время на солнце, лучше выбирать раннее утро или вечер, когда свет не такой интенсивный.

Ранее гастроэнтеролог рассказал петербуржцам, как не отравиться бутилированной водой на солнце.

Фото: Pxhere