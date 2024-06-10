Гастроэнтеролог рассказал петербуржцам, как не отравиться бутилированной водой на солнце

Если человек отравился испорченной водой, у него могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, головная боль, общая слабость и интоксикация.

Отравление водой возможно, даже если она была разлита на производстве с соблюдением всех санитарных норм. Под воздействием прямых солнечных лучей вода может испортиться, особенно если она находится в прозрачной бутылке. Это относится как к бутилированной воде, так и к воде, набранной дома, пишет "Петербургский дневник".

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков советует использовать непрозрачные бутылки или специальные термосы для хранения воды, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения. Также не рекомендуется использовать многоразовые бутылки для воды, так как они могут стать источником размножения бактерий.

Если человек отравился испорченной водой, у него могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, головная боль, общая слабость и интоксикация. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу, особенно если это касается детей или пожилых людей.

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