Михаил Григоренко покинул СКА после расторжения контракта

Клуб и хоккеист прекратили сотрудничество по взаимному согласию — за сезон форвард набрал 49 очков.

Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение было прекращено по взаимной договорённости сторон, о чём сообщила пресс-служба команды.

31-летний форвард перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошлого сезона. В составе петербургского клуба он провёл 71 матч (включая игры плей-офф), набрав 49 очков (21 гол и 28 результативных передач).

Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Его уход из СКА совпал с назначением нового главного тренера Игоря Ларионова, который сменил на этом посту Романа Ротенберга.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского "Динамо".

Фото: ХК СКА