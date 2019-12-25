Михаил Григоренко покинул СКА после расторжения контракта

Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение было прекращено по взаимной договорённости сторон, о чём сообщила пресс-служба команды.
31-летний форвард перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошлого сезона. В составе петербургского клуба он провёл 71 матч (включая игры плей-офф), набрав 49 очков (21 гол и 28 результативных передач).
Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Его уход из СКА совпал с назначением нового главного тренера Игоря Ларионова, который сменил на этом посту Романа Ротенберга.
Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского "Динамо".
Фото: ХК СКА
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