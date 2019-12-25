Деньги за билеты на Канье Уэста в Петербурге начнут возвращать с 12 октября

На текущей неделе Say Agency соберет деньги и передаст их билетному оператору, который затем начнет перечислять средства зрителям.

Оформить возврат средств за отмененные в Петербурге концерты американского рэпера Канье Уэста сможет любой желающий. Об этом в интервью РБК сообщила глава агентства Say Agency Анна Субчева. Выплаты зрителям стартуют с 12 октября.

Глава агентства объяснила задержку с возвратом тем, что вырученные средства сразу были направлены контрагентам на предоплату расходов. По ее словам, 95% этих выплат являются возвратными. На текущей неделе Say Agency соберет деньги и передаст их билетному оператору, который затем начнет перечислять средства зрителям. Субчева напомнила, что за первые три дня продаж фанаты раскупили свыше 100 тысяч билетов.

Также руководитель агентства прокомментировала доследственную проверку в отношении Say Agency. Она отметила, что представители компании ответили на все вопросы правоохранительных органов.

Напомним, выступления Канье Уэста должны были состояться 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Планировалось, что это будут первые масштабные концерты музыканта в России – в 2024 году он приезжал в Москву лишь с частным визитом. Однако 29 сентября стало известно об отмене шоу. Тогда сама площадка заявила, что договор с агентством так и не был подписан.

Ранее Захарова назвала выступление Канье Уэста в Петербурге недопустимым.

Фото: сайт Say Agency