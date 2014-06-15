Граффитист возместил ущерб и извинился за порчу трамвая "Витязь" в Петербурге

Этот трамвай обслуживает популярный маршрут №100, который ежегодно перевозит свыше 9,2 млн пассажиров

Граффитист, испортивший трехсекционный трамвай "Витязь", компенсировал причиненный ущерб и принес извинения жителям города и Горэлектротрансу, информирует пресс-служба компании.

25 декабря 2024 года на конечной остановке "Придорожная Аллея" был испорчен граффити трамвай "Витязь": на левом борту вагона появилась аэрозольная краска. Этот трамвай обслуживает популярный маршрут №100, который ежегодно перевозит свыше 9,2 млн пассажиров. Размер ущерба составил более 34 тысяч рублей. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Не дожидаясь суда, фигурант направил заявление директору СПб ГУП "Горэлектротранс" с признанием вины и предложением возместить ущерб. В настоящее время ущерб полностью покрыт.

Ранее граффитист принёс "Горэлектротрансу" извинения за порчу нового трамвайного вагона.

Видео: СПб ГУП "Горэлектротранс"