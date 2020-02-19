Загоревшийся троллейбус на Коломяжском проспекте потушил водитель

В "Горэлектротрансе" подчеркнули, что полыхала крыша.

Стали известны подробности происшествия с троллейбусом №25 у станции метро "Пионерская" в Петербурге.

Напомним, транспортное средство загорелось 19 февраля в 07:10 на Коломяжском проспекте. В "Горэлектротрансе" подчеркнули, что полыхала крыша. В салоне были двое пассажиров, никто не пострадал.

С огнем самостоятельно справился водитель троллейбуса: он действовал по инструкции и не мешал остальным участникам движения. После случившегося транспорт вернулся в парк.

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