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Загоревшийся троллейбус на Коломяжском проспекте потушил водитель

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В "Горэлектротрансе" подчеркнули, что полыхала крыша.

Стали известны подробности происшествия с троллейбусом №25 у станции метро "Пионерская" в Петербурге. 

Напомним, транспортное средство загорелось 19 февраля в 07:10 на Коломяжском проспекте. В "Горэлектротрансе" подчеркнули, что полыхала крыша. В салоне были двое пассажиров, никто не пострадал.

С огнем самостоятельно справился водитель троллейбуса: он действовал по инструкции и не мешал остальным участникам движения. После случившегося транспорт вернулся в парк.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: коломяжский проспект, пожар, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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