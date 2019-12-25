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На железнодорожной станции Пискаревка загорелись две бытовки
Сегодня, 11:42
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На железнодорожной станции Пискаревка загорелись две бытовки

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На месте находится представить ж/д станции.

Утром 15-го октября в Калининском районе Петербурга загорелась бытовка. Причина возгорания пока неизвестна, сообщил Piter.TV источник.

Пожар произошел около 10 часов утра на территории железнодорожной станции Пискаревка. В огне оказались две бытовки площадью 3 на 6 метров. Одна из них обгорела на всей площади, вторая выгорела на площади 6 кв. метров. Огонь ликвидировали в 10:29. 

О пострадавших сведений по поступало.

Ранее стали известны подробности погони за водителем каршеринга без прав в Калининском районе. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: бытовка, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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