Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Шушарах после большого пожара

В службе отметили, что воздух безопасен для здоровья.

В Пушкинском районе специалисты Роспотребнадзора оценили качество воздуха после большого пожара в ангаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 июля.

В результате пожара в ангаре сгорела полиэтиленовая пленка. Сотрудники Управления сделали замеры концентрации загрязняющих веществ вблизи источников дымовых выброcов. Результаты исследования показали, что уровень вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России.

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