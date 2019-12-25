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Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Шушарах после большого пожара
Сегодня, 8:11
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Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Шушарах после большого пожара

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В службе отметили, что воздух безопасен для здоровья.

В Пушкинском районе специалисты Роспотребнадзора оценили качество воздуха после большого пожара в ангаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 июля. 

В результате пожара в ангаре сгорела полиэтиленовая пленка. Сотрудники Управления сделали замеры концентрации загрязняющих веществ вблизи источников дымовых выброcов. Результаты исследования показали, что уровень вредных веществ в воздухе не превышает норму. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шушарах появился арт-объект, посвященный прямой линии с президентом России. 

Фото: pixabay

Теги: воздух, загрязнение, пожар, роспотребнадзор, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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