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В Выборге возбудили уголовное дело после обнаружения мужских ног

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Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

В Выборге по факту обнаружения человеческого фрагмента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили региональные следователи.

Запланированы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления предполагаемого преступника.

По делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

Видео: Telegram / Следком47

Теги: выборг, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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