В отношении петербургской фирмы возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции 122 иностранцев

Все были зарегистрированы по несуществующему адресу.

Прокуратура Фрунзенского района проверила соблюдение миграционного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что в ООО "БЕЛГРАСС" поставил на миграционный учет по несуществующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Прогонная, д. 1, корп. В, пом. 1Н, офис 16, 122 иностранных граждан различных республик ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. По постановлению прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее после рейда на Апрашке из России выдворили 15 мигрантов.

Фото: Piter.tv