Во Всеволожске восьмикласснику распылили в лицо газ из баллончика

Со слов мальчика, инциденту предшествовал словесный конфликт с малознакомым подростком.

Сотрудники полиции Всеволожского района устанавливают обстоятельства конфликта между подростками, в результате которого в лицо несовершеннолетнего распылили газовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию около пяти часов вечере 20 марта обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что во Всеволожске неизвестный распылил неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика в лицо ее 14-летнего сына. Подростка госпитализировали в больницу.

Со слов мальчика, инциденту предшествовал словесный конфликт с малознакомым подростком.

Ранее на проспекте Непокоренных пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу.

Фото: Piter.tv