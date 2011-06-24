  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожске восьмикласснику распылили в лицо газ из баллончика
Сегодня, 10:04
126
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске восьмикласснику распылили в лицо газ из баллончика

0 0

Со слов мальчика, инциденту предшествовал словесный конфликт с малознакомым подростком.

Сотрудники полиции Всеволожского района устанавливают обстоятельства конфликта между подростками, в результате которого в лицо несовершеннолетнего распылили газовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию около пяти часов вечере 20 марта обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что во Всеволожске неизвестный распылил неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика в лицо ее 14-летнего сына. Подростка госпитализировали в больницу.

Со слов мальчика, инциденту предшествовал словесный конфликт с малознакомым подростком.

Ранее на проспекте Непокоренных пьяный водитель сбил 14-летнюю школьницу.

Фото: Piter.tv

Теги: газ, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии