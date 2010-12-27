"Короля эрекции" будут судить за небезопасные БАДы

Разрекламированные Шнуром средства для повышения потенции признаны опасными для здоровья.

"Король эрекции" Игорь Воробей обвинен в производстве фальсифицированных БАДов и неуплате налогов на 707 млн рублей, сообщила "Фонтанка".

Небезызвестные "Сеалекс-Форте" и "Аликапс", которые активно рекламировали певец Сергей Шнуров и актер Сергей Паршин, признаны опасными, поскольку содержат не заявленный при официальной регистрации медицинский препарат – тадалафил. В списке его побочных действий – обморок, мигрень, отек лица и длительная эрекция, которую эксперты считают признаком нарушения репродуктивной системы.

Воробья обвинили сразу в трех статьях: в незаконном производстве и хранении опасных товаров, фальсификации БАД и неуплате налогов с крупных сделок. Стоит отметить, что БАДы для людей, страдающих импотенцией, впервые попадают под уголовную статью.

Сейчас эти препараты запрещены для продажи. Первое слушание по делу пройдет 12 сентября.

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