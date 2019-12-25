Водителя "Ниссана" арестовали на 2 месяца. Он распылил перед полицейскими перцовый баллончик

Мужчина стал фигурантом сразу трех дел.

Приморский районный суд арестовал мужчину, из-за которого транспортные полицейские получили ожоги глаз. Инцидент произошел ночью 11 мая на улице Уточкина.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28-летний Артем Саяпин обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Инспекторы остановили "Ниссан" и, как выяснилось, водитель был лишен водительских прав. Саяпин попытался скрыться и распылил в лица трех сотрудников МВД содержимое перцового баллончика.

Подсудимый подозревается в совершении еще двух преступлений — повторном вождении в нетрезвом виде и неправомерном завладении машиной. Мужчина останется под стражей до 10 июля.

Фото: Piter.tv