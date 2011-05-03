В Петербурге и Ленобласти поймали четырех водителей с поддельными правами

Эксперты-криминалисты провели исследования и подтвердили, что все эти документы являются поддельными. По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти поделилась информацией о нескольких случаях использования поддельных водительских удостоверений.

Так, 10 сентября на Проспекте Непокоренных в Калининском районе сотрудники отдельного специализированного батальона №2 остановили скутер Nexus под управлением 22-летнего водителя. При проверке документов выяснилось, что он использовал поддельное водительское удостоверение. 13 сентября на улице Павловская в деревне Ям-Ижора в Тосненском районе было задержано лицо с фальшивыми правами, которое управляло автомобилем Mazda.

На следующий день, 14 сентября, на проспекте Испытателей в Приморском районе был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением 38-летнего иностранца, предъявившего водительское удостоверение с признаками подделки. Позднее, в 15:10 у дома 35 по Набережной Черной речки в Приморском районе полицейские остановили автомобиль "Равон Дементра", за рулем которого находился 21-летний гражданин среднеазиатского государства. При проверке его водительского удостоверения также были выявлены признаки подделки.

Эксперты-криминалисты провели исследования и подтвердили, что все эти документы являются поддельными. По всем случаям возбуждены уголовные дела.