С начала года в Ленобласти были выявлены два водителя с поддельными документами

Возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ. В отношении всех подозреваемых избраны меры пресечения.

19 января сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС №2 ГИБДД в Ломоносовском районе Ленобласти остановили автомобиль Kia, управляемый 53-летним иностранным гражданином, не имеющим регистрации в России. Во время проверки отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина сотрудники ГИБДД усомнились в его подлинности.

24 января в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области сотрудники местной дорожной полиции остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился гражданин из Средней Азии. Инспекторы проверяли водительское удостоверение водителя и тоже выразили сомнения в его подлинности.

После проведения криминалистических экспертиз выяснилось, что оба документа оказались поддельными. Возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ. В отношении всех подозреваемых избраны меры пресечения. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить источники приобретения фальшивых документов.

В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти напоминают, что покупатель и изготовитель поддельных документов несут уголовную ответственность. Для покупателей предусмотрено наказание согласно части 3 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), а для изготовителей — по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка удостоверения или иного официального документа).

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники Госавтоинспекции Петербурга проведут очередной рейд "Нелегальное такси".

Фото: Piter.TV