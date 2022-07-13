В Кировском и Адмиралтейском районах Петербурга отключат горячую воду для проведения работ

В Адмиралтейском и Кировском районах отключат горячую воду. Такие меры связаны с гидравлическими испытаниями.

Гидравлические испытания начинаются в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга со вторника, 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

На период мероприятий температура воды в трубах опустится до 40 градусов. В компании напомнят о том, что испытания важны для подготовки к отопительному сезону, их проводят ежегодно. Такие мероприятия помогут выявить ненадежные участки и заменить их.

Полный список домов, где отключат воду можно посмотреть на сайте АО "Теплосеть Санкт-Петербург". В случае обнаружения вытекали воду рекомендуется звонить в аварийную службу по номеру 004.

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Фото: Piter.TV