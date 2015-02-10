Власти Петербурга проконтролируют развитие инфраструктуры в поселке Хвойный

К 2025 году в бывшем военном городке обновят детские площадки, построят школу с бассейном для учащихся.

Во время рабочего объезда Красносельского района губернатор города встретился с жителями поселка Хвойный, чтобы лично узнать, как выполняются его поручения. Глава Северной столицы отметил, что в бывшем военном городке было много проблем. Жители нуждались в магазине и в аптеке, детский сад пугал своим состоянием, а по Хвойному курсировал только коммерческий транспорт. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Постепенно населенный пункт приводят в порядок. В 2025 году здесь обновят три детские площадки, возведут школу с бассейном. В 2026 году запланировано открытие бассейна для взрослых.

Губернатор осмотрел Центр социального обслуживания в поселке. Здесь недавно завершился капремонт, и градоначальник решил проверить работу. В центре открылись кабинеты гидромассажа, психологической разгрузки, соляная пещера, комплекс лечебной физкультуры. Центр примет посетителей 1 сентября.

Власти Северной столицы поручили усилить движение общественного транспорта и совместить расписание автобусов с расписанием электричек. Планируется разработать комплексный план благоустройства всего поселка.

Ранее мы писали, что благоустройство Жемчужного пляжа завершат к 1 августа.

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