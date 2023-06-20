Владелец магазина в Петербурге заплатил 2,6 млн рублей за незаконное потребление электричества

После того, как попытки досудебного урегулирования не дали результатов, компания обратилась в суд, который полностью удовлетворил ее требования.

Сотрудники компании "Россети Ленэнерго" выявили факт хищения электроэнергии в продуктовом магазине в Калининском районе Петербурга. Сумма ущерба составила 2,6 млн рублей. Проверка показала, что владелец магазина использовал электроэнергию без заключения соответствующего договора. После того, как попытки досудебного урегулирования не дали результатов, компания обратилась в суд, который полностью удовлетворил ее требования. В настоящее время владелец магазина заключил договор энергоснабжения.

Незаконное потребление электроэнергии имеет серьезные последствия: оно может обойтись гораздо дороже, чем законное использование энергоресурсов. Кроме того, лицо, совершившее самовольное подключение, может быть привлечено к административной ответственности. За первое нарушение предусмотрен штраф от 10 до 15 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается.

Компания "Россети Ленэнерго" призывает сообщать о возможных случаях незаконного потребления электроэнергии по телефону контакт-центра или через форму обратной связи на сайте компании.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)