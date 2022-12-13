Сбер предлагает продавцам жилья получить дополнительный доход с помощью вклада "Домклик"

Предложение распространяется на сделки, совершенные в период с 1 января по 14 сентября 2023 года (включительно).

Сбер запускает специальный вклад с повышенной ставкой для тех клиентов, которые продали недвижимость в рамках ипотечных сделок на платформе Домклик. Вклад открывает новые возможности для обеих сторон сделки: покупатель недвижимости получает выгодные условия по ипотеке Сбера и полное сопровождение на платформе Домклик, а продавец размещает средства от продажи квартиры с повышенной доходностью.

Предложение распространяется на сделки, совершенные в период с 1 января по 14 сентября 2023 года (включительно). Открыть такой вклад клиент-продавец недвижимости может в течение шести месяцев после совершения сделки.

Минимальная сумма вклада – 500 тысяч рублей, максимальная не ограничена. Срок вклада – 3, 4, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка зависит от суммы, срока и истории сбережений клиента в Сбере. Максимальная доходность вклада составляет 9,5% годовых при размещении средств на срок 3 года.

Всё больше людей для покупки жилья выбирают ипотеку в Сбере, а продавцы и покупатели заключают сделки на платформе "Домклик". Новый специальный вклад, который мы тоже назвали "Домклик", станет ещё одним выгодным предложением для наших клиентов. Продавцам недвижимости, которые участвовали в ипотечных сделках Сбера, не придётся переводить или снимать деньги, чтобы искать подходящий вариант их разместить. Вырученные от продажи жилья средства можно оставить в банке на выгодных условиях и приумножить их, получив дополнительный доход. Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка

Вклад "Домклик" смогут открыть клиенты Банка, осуществившие сделку по продаже недвижимости в Уральском, Северо-Западном, Сибирском, Поволжском и Байкальском территориальных банков Сбербанка. Подробнее о вкладе.

Фото: Piter.tv