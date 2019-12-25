Снежный декабрь бьет рекорды. С конца осени в Петербурге вывезли 790 тысяч кубометров снега

В прошлом году такой показатель был достигнут только к концу февраля.

С конца ноября в Петербурге собрали 790 тыс. кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Сильные снегопады начались в конце осени. Для сравнения: в прошлом году такой показатель был преодолен только в 20-х числах февраля. Только за последние сутки дорожники вывезли 2200 полных самосвалов снега. На утилизацию отправились более 44 тыс. кубометров.

Минувшей ночью, по официальной информации, проезжую часть убирали более тысячи единиц техники. Днем в четверг дороги чистят 1086 машин и 1257 работников ручного труда. Еще 250 единиц техники и 808 специалистов убираются на территориях зоны зеленых насаждений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после падения сосульки на 3-й Советской улице возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV