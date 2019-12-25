Здесь можно увидеть элементы буровых установок и снаряжение полярников.

В Петербурге открылась выставка "Во льдах и подо льдами Антарктиды", рассказывающая об исследованиях на озере Восток, которое находится рядом с российской антарктической станцией. Оно миллионы лет было изолировано от внешнего мира.

Посетителям впервые продемонстрируют результаты исследований объекта в XXI веке и современные фотографии Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Здесь можно увидеть элементы буровых установок и снаряжение полярников. Кроме того, здесь представлена уникальная схема геофизической изученности антарктического водоема, которую сделали сотрудники АО "Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция".

Выставка проходит в Музейно-выставочном центре "Россия — Моя история". Увидеть экспозицию можно до 21 декабря. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 30 ноября открылся Фестиваль анималистического искусства "ЗооАрт".

Фото: сайт "Россия - Моя история" Санкт-Петербург